Recenzja BenQ PD3225U. Mocna alternatywa dla Apple Studio Display za połowę ceny

W zestawie z monitorem znajdziemy wcześniej wspomniane akcesorium Hotkey Puck G2 oraz złącza: Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-B do USB i złącze zasilające. Co świetne, zasilacz monitora znajduje się bezpośrednio w obudowie, dzięki czemu podłączamy go do gniazda sieciowego pojedynczym, lekkim kabelkiem. Uwielbiam takie rozwiązanie. Nie cierpię za to wielkich cegieł towarzyszących kablom zasilającym.