Czy nowa FIFA pójdzie na twoim komputerze? Mam dla was dwie wiadomości

Gdy wykorzystaliśmy ustawienia niskie i rozdzielczość Full HD mogliśmy liczyć na nieco ponad 40 kl./s, co nie jest imponującą wartością. Wystarczyło jednak włączyć opcję Dynamic Resolution, a więc zmniejszającą dynamicznie rozdzielczość gry, by szybkość działania gry zwiększyła się do około 50-60 kl./s z włączoną synchronizacją pionową (podczas animowanych cut-scenek może to być trochę mniej). To dobra wiadomość dla graczy, którzy mieliby ochotę na mały meczyk, ale nie posiadają wydajnego komputera.