Obejmie wszystkie urządzenia sieci Euronet. Korzystający zobaczą na ekranie komunikat o przyczynach strajku. To oznacza, że problemy dotkną 7,5 tys. urządzeń z 22 tys. dostępnych w całym kraju. A co z resztą operatorów? Póki co do strajku nie dołączyli, ale jak zapewnia Euronet problem został „dostrzeżony”, a ich głos jest „słyszany w czasie paneli dyskusyjnych, czy wystąpień na wielu konferencjach w ostatnich miesiącach”.