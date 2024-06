Nie dowierzam oczom. Apple przedstawił funkcję, którą zachwycaliśmy się 11 lat temu

WWDC uznaję za całkiem udane. Zobaczyłem nowości w watchOS, które mi się spodobały, poznałem nowe możliwości iOS 18, które może nie zmieniają wiele, ale za to sprawiają, że Apple pomału dogania świat Androida. Najbardziej spodobały mi się kwestie związane ze sztuczną inteligencją, Apple Intelligence, jak ładnie to ją nazwano. Niestety - nie dość, że nie trafi na mój model iPhone'a, to i tak zarezerwowana jest dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Jak zwykle nie doczekałem się Siri po polsku, co powoli staje się memem, ale za to muszę pochylić się nad sortowaniem maili.