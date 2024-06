Aplikacje dla kibiców na Euro 2024. Z jednej będę korzystał dzień w dzień

Robert Lewandowski zagra na Euro 2024 czy kontuzja zablokuje udział w turnieju? A może to wszystko jednak jest grą selekcjonera Probierza, aby zmylić rywali? Nasi sparingpartnerzy odpuścili sobie rywalizację czy jesteśmy w naprawdę dobrej formie i mecze z Ukrainą oraz Turcją pokazały, że wcale nie jedziemy do Niemiec jako faworyt do zajęcia czwartego miejsca? Za każdym razem wydaje mi się, że do kolejnego piłkarskiego turnieju podejdę z chłodną głową, by później na początku czerwca całe swoje życie podporządkować futbolowi, oddając się marzeniom o świetnym występie Polaków. Faza grupowa oznacza, że dni mam z głowy, wszak od 15:00 zaczynają się mecze i wszystko inne przestaje się liczyć. A pomiędzy kolejnymi transmisjami sporo czasu spędzę korzystając z oficjalnej aplikacji Euro 2024