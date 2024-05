Znaleźli sposób na brak zieleni w mieście. Park zrobią na wieżowcu – i to całym

Idealnym przykładem koncepcji są włoskie bloki Bosco Verticale. „Wertykalny las” to dwa wieżowce, na których rośnie ponad 900 drzew. Inspiracji mediolańskimi konstrukcjami nie kryją architekci odpowiedzialni za powstający w Katowicach apartamentowiec „Damrota Garden”. Katowicka wersja miejskiej oazy to wieżowiec, którego charakterystycznym elementem będą zielone ogrody i tarasy z nasadzoną roślinnością dostosowaną do naszego klimatu oraz nasłonecznienia.