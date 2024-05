To będą moje następne słuchawki. Oto nowe Sonos Ace

Nie oznacza to jednak, że Sonos Ace nie oferuje żadnej łączności z tym, co mamy już od Sonosa w domu. Słuchawki będą współpracować w momencie premiery z soudbarem Arc (a docelowo i Beam oraz Ray) i ta współpraca jest jednym z największych wyróżników tego sprzętu. Na czym to dokładnie polega? Na tym, że w dowolnym momencie możemy jednym kliknięciem przenieść cały dźwięk naszego kina domowego z głośników/soundbara na słuchawki, dostając przy tym i dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, i świetnie działające śledzenie głowy, "przyklejające" dźwięk do ekranu i sprawiające, że nie mamy wrażenia, że dużo tracimy, słuchając wszystkiego w ten sposób - prawdopodobnie po to, żeby nie przeszkodzić innym domownikom. Ach, gdyby ktoś pytał - na razie nie ma opcji podłączenia dwóch par słuchawek do jednego soundbara. Można natomiast podłączyć jedne słuchawki do kilku soundbarów i realizowane będzie połączenie z tym, który jest najbliżej.