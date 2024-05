Miękkie basy, od których głowa nie pęka. Słuchawki Sony Ult Wear - recenzja

Co do brzmienia, niestety nie jestem do końca pewien co napisać. Wiele tu bowiem zależy od osobistych preferencji, a mi brzmienie Ult Wear kompletnie nie przypadło do gustu. Zacznę od pewnego kłamstwa związanego z przyciskiem Ult. Ult Wear miały brzmieć neutralnie, a dopiero mechanizm z przycisku miał podbijać niskie tony. Tymczasem to zdecydowanie mocno basowe słuchawki, nawet gdy użytkownik wszystko wyłączy.