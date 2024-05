Jako jedyni gwarantują wzrost sprzedaży zapisany w umowie, takie są oczekiwania przedsiębiorców

W ramach rozgrzewki specjaliści poświęcają do 20 godzin pracy, aby przygotować strategię działań na dany kraj wraz z audytem aktualnych działań, porównaniem do konkurencji, rekomendacjami na przyszłość i kilkoma wariantami cenowymi. To nowa jakość względem tradycyjnych wycen wykonywanych z automatu przez 90% konkurentów. Warto o tym pamiętać, ponieważ w przypadku SEO indywidualne podejście to klucz do realnych estymacji.