Wyciek matury z matematyki. Zdjęcia arkusza trafiły do sieci

Obecnie trwają matury - egzaminy kończące szkołę średnią. We wtorek 7 kwietnia absolwenci liceów i techników pisali obowiązkowy egzamin z języka polskiego, a w środę z matematyki.



Wczorajsza sesja nie obyła się bez skandalu, gdyż jeden z maturzystów w Łodzi - wbrew obowiązującym przepisom - wniósł na salę telefon i sfotografował arkusz z języka polskiego. Pech chciał, że maturzysta nie zasłonił swojego numeru PESEL, przez co został zidentyfikowany przez CKE, która unieważniła jego egzamin. Maturzyści jednak nie uczą się na błędach, gdyż do sieci w trakcie trwania egzaminu z matematyki również trafiły zdjęcia arkusza.