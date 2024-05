Widziałem komfortowe miasto przyszłości. Wygląda znajomo i... mało miejsko

Dosłownie na wyciągnięcie ręki mamy materiały, z których można zrobić taborety, talerze na owoce czy lampki. Antoni Rzepka zaproponował, że to wszystko da się wykonać ze starych blatów deskorolkowych. Skaterzy wymieniają swój średnio co roku, a że w samej Polsce jest ich ok. 20 tys. to surowca nie brakuje. Patrząc na prace projektanta nietrudno zadać sobie niby banalne, ale ciągle uderzające pytanie: jak to możliwe, że ciągle produkuje się tyle nowych rzeczy, zamiast wykorzystać to, co już mamy - w tym tak wydawałoby się błahą rzecz, jaką są części po deskorolkach.