Czy warto kupić elektrycznego gravela? Znam już odpowiedź i raczej wam się nie spodoba

I to właśnie było to coś, co sprawiło, że z tym Grizlem chciało mi się wyjść pojeździć, mimo kiepskiego stanu ogólnego. Jestem pewien, że można to przenieść na całkiem sporą grupę innych przypadków, które sprawiają, że - mając do wyboru inny rower - inaczej nie wyszlibyśmy sobie pojeździć. Można oczywiście prowadzić długie i kompletnie bezsensowne dyskusje, czy e-rower to dalej rower, ale mogę zapewnić, że końcowy efekt takiej przejażdżki na e-gravelu jest dokładnie taki sam, jak na rowerze analogowym. Satysfakcja z wysiłku, jeśli się postaramy - satysfakcja ze zmęczenia, oczyszczenie głowy i cały szereg prostych radości, wliczając w to przede wszystkim fakt, że... cóż, wyszliśmy z domu. W 2024 r. to wcale nie takie oczywiste.