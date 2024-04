Przywództwo to jeden z filarów sukcesu. Jak go zbudować dowiesz się na WEG Conference

19 kwietnia 2024 roku, w warszawskim wieżowcu Skyliner, odbędzie się trzecia edycja WEG Conference. Wydarzenie to, organizowane przez Warsaw Equity Group, lidera wśród prywatnych firm inwestycyjnych wspierających rozwój projektów B2B, to jedyna w swoim rodzaju konferencja dla sektora Private Equity i Venture Capital.



WEG Conference co roku przyciąga wybitnych mówców z całego świata i wyselekcjonowaną publiczność, liczącą 120 osób. Co ważniejsze dla wielu, udział w konferencji możliwy jest także zdalnie, poprzez transmisję online.