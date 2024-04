Serial Fallout możesz sprawdzić za darmo. Jest tylko jeden warunek

Produkcje telewizyjne na podstawie gier mało kiedy są udane. Kiedy jednak oglądam zwiastun serialu Fallout, jestem pod szczerym wrażeniem. Amazon zdecydowanie nie skąpił na budżecie. Ponadto, w przeciwieństwie do kiepskich Pierścieni Władzy, odcinkowy Fallout ocieka klimatem materiału źródłowego. Fani uniwersum póki co nie mają powodów do narzekania.