Canon RF 200-800 mm f/6.3-9 IS USM - test na zawodach surferskich w Portugalii

Świetny system IS, nieduże rozmiary i akceptowalna waga, sprawiają, że RF 200-800 mm f/6.3-9 IS USM możemy zabierać ze sobą w podróż, fotografować krajobrazy, ale też dynamiczne sceny, gdzie co chwilę trzeba zmienić miejsce, być w ruchu. Dobrze sprawdzi się także do zdjęć przyrody na lekko i wszędzie tam, gdzie ponad jasność szkła, cenimy mobilność i komfort. No i co najważniejsze, jakość obrazu z tego teleobiektywu stoi na naprawdę wysokim poziomie.