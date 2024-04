Jaki najlepszy VPN? Oto nasz ranking 2024

Absolutny numer jeden jeśli chodzi o darmowe rozwiązania VPN, chociaż oczywiście występuje on również w wersji płatnej, która oferuje większą funkcjonalność. Największym problemem darmowych VPN-ów jest ograniczone bezpieczeństwo oraz limity transferu i to właśnie ProtonVPN pozwala ci zapomnieć o jednym i drugim. Cechę charakterystyczną ProtonVPN jest otwarcie kodów źródłowych tego oprogramowania - każdy więc może je sprawdzić i zweryfikować. Dodajmy do tego politykę braku logów, odpowiednio wydajne szyfrowanie z dodatkową technologią Secure Core, czy wysokie transfery dzięki VPN Accelerator, a otrzymujemy oprogramowanie obok którego trudno przejść obojętnie. Proton VPN możesz również używać na Chromebookach i Smart TV, czy też za pomocą rozszerzeń do Chrome lub Firefoksa.