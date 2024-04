Polska będzie mieć nowe jeziora. Dzięki kopalniom

Jeżeli ktoś nie może doczekać się „bełchatowskich Mazur” czy „pojezierza olkuskiego”, to może wybrać się do Tarnobrzegu. Tamtejsze jezioro powstało właśnie na skutek zalania wyrobiska górniczego. To „cud ekologii” – jak czytamy na stronie akwenu 90 proc. wypuszczonej wody miało pierwszą klasę czystości. Aby utrzymać efekt co roku część spuszcza się do Wisły i zastępuje czystą. Wymianie podlega ok. 5 mln m3 wody.