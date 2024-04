Twórz silne zespoły i osiągaj najlepsze wyniki dzięki Bitrix24 CoPilot

O Bitrix24 jest ostatnimi czasy głośno z uwagi na fakt, że firma jako jedna z pierwszych z powodzeniem wdrożyła generatywną sztuczną inteligencję do swoich rozwiązań skierowanych do klientów biznesowych. Ewidentnie wcześnie zainteresowano się w Bitrix24 zagadnieniem, co zapewniło możliwość dokładnego przemyślenia możliwych zastosowań GenAI w kontekście klientów - co zaowocowało bardzo kreatywnym podejściem do technologii Dużych Modeli Językowych. Do oprogramowania Bitrix24 trafił bowiem CoPilot, a jego funkcjonalność znacząco przewyższa typowe czatboty. Przydaje się nawet do organizacji zespołów i ich pracy.