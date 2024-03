Więcej energii i tańszy prąd. Bill Gates stawia na atom

Elektrownia będzie wykorzystywać technologię reaktorów Natrium, opracowanych przez TerraPower. Reaktory te są chłodzone ciekłym sodem i mają wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych reaktorów jądrowych. Są one mniejsze, tańsze w budowie i bardziej bezpieczne. Co więcej, mogą pracować na zużytym paliwie jądrowym, co znacząco ogranicza problem odpadów radioaktywnych.