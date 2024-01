Coś niedobrego dzieje się z energią jądrową w Europie. Tak źle nie było od 30 lat

Według danych Eurostatu, w 2022 r. 13 krajów Unii Europejskiej, które mają elektrownie jądrowe, wytworzyło 609 255 gigawatogodzin (GWh) energii jądrowej. To o 16,7 proc. mniej w porównaniu z 2021 r., kiedy to produkcja wyniosła 731 885 GWh. Jest to najniższy poziom odnotowany w okresie od 1990 r., czyli pierwszego roku, dla którego dostępne są porównywalne dane dla wszystkich krajów UE.



Co jest przyczyną tak znacznego spadku? Głównym czynnikiem były liczne konserwacje i naprawy reaktorów we Francji, największego unijnego producenta energii jądrowej. W 2022 r. francuskie elektrownie jądrowe wyprodukowały o 84 630 GWh mniej energii elektrycznej niż w 2021 r., co oznacza spadek o 22 proc.