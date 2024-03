Test słuchawek sportowych Edifier Comfo Run: ładujesz 15 minut, wystarcza na kilka godzin

Na pewno zetknęliście się z tym problemem: poczuliście przypływ energii, słońce za oknem zachęciło was do treningu, ale w przerwie między wiązaniem butów i szukaniem kluczy zdaliście sobie sprawę: słuchawki do biegania są rozładowane. Trudno, by nie były. Ostatnim razem używałeś ich na siłowni, a gdy wróciłeś przyjemnie zmordowany do domu, nie pamiętałeś, by podłączyć je do zasilania.