Nowość na Steam. Teraz tak podzielisz się grami

Użytkownicy tworzą swoje własne zapisy stanu gier, zdobywają osiągnięcia i mają dostęp do innych funkcji, nawet jeśli grają w tytuł należący do innego członka rodziny. Co więcej, grając w grę od kogoś z rodziny, otrzymujesz również dostęp do posiadanych przez niego dodatków (z kilkoma wyjątkami, opisanymi poniżej).