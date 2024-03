Dostajesz powiadomienie o zmianie hasła i masz problem. Pojawiło się groźne oszustwo

Serwis Krebsonsecurity twierdzi, że jeśli użytkownik potwierdzi chęć zmiany hasła, to oszust może zablokować użytkownikowi sprzętu producenta z Cupertino dostęp do Apple ID – chociaż nie zostało to dokładnie wytłumaczone, najprawdopodobniej ze względów bezpieczeństwa. Natomiast jeśli odrzucimy wszelkie powiadomienia o resecie hasła, to ofiara otrzymuje połączenia telefoniczne rzekomo od firmy Apple. Oszuści pod przykrywką pracownika Apple mają informować o ataku, próbując uzyskać jednorazowy kod wysłany na numer telefonu, który służy do potwierdzenia zmiany hasła.