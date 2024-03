Lepiej zastrzeż numer PESEL. Doszło do wycieku danych znanego centrum medycznego

W oświadczeniu DCG Centrum Medyczne wyjaśnia, iż ujawnione dane "pochodzą z archiwalnego środowiska testowego starej wersji systemu Aurero". Aurero to oprogramowanie medyczne dla przychodni i innych instytucji zdrowia, z którego DCG korzystało w latach 2019-2021. Dostawcą oprogramowania było Medily sp. z o. o., które w treści SMS-a opisane jest jako "procesor". Na Medily spoczywała odpowiedzialność za usunięcie danych pacjentów po zakończeniu współpracy, co powinna była zrobić jeszcze w 2021 r. - i to właśnie te nieusunięte dane są przedmiotem wycieku.