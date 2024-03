Nie trzeba płacić abonamentu. Będzie Microsoft Office 2024

Z uwagi na tych klientów Microsoft nigdy do końca nie wycofał z oferty klasycznych wersji Microsoft Office. Co więcej, powstanie kolejna. Już w przyszłym miesiącu w sprzedaży pojawi się pakiet Microsoft Office 2024. Produkt będzie do kupienia w ramach jednokrotnej, dożywotniej licencji. Wadą (choć dla wspomnianych przedsiębiorstw będzie to zaleta) będzie brak aktualizacji funkcyjnych. Abonenci Microsoft 365 niemal każdego miesiąca otrzymują mniej lub bardziej użyteczne nowości do aplikacji Word, Excel, PowerPoint i reszty. Użytkownicy Office’a 2024 otrzymają te aplikacje w najnowszej, bieżącej formie - ale nie będą mogli liczyć na otrzymanie planowanych na kolejne miesiące nowości.