Szukają młodych wynalazców, którzy zmienią świat. Jest nowa edycja Konkursu Nagroda Jamesa Dysona

Do Konkursu Nagroda Jamesa Dysona można zapisać się do 17 lipca poprzez formularz na stronie internetowej. Przyjmowane są zarówno zgłoszenia indywidualne (uczestnik musi być zapisany na co najmniej jeden semestr studiów licencjackich lub magisterskich związanych z inżynierią/projektowaniem), jak i grupowe (wszyscy członkowie muszą być w ciągu ostatnich czterech lat zapisani na co najmniej jeden semestr studiów licencjackich lub magisterskich, a co najmniej jeden członek zespołu musi studiować przedmiot z zakresu inżynierii lub projektowania).