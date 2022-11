Polscy naukowcy najlepsi na świecie! W konkursie Jamesa Dysona wygrali 162 tys. zł

Ten problem rozwiązuje inteligentny plaster, który na bieżąco kontroluje to, co dzieje się z raną. Ewentualny wyciek trafia do dwóch elektrod - elektrody referencyjnej oraz elektrody wskaźnikowej z warstwą czułą na zmiany poziomu współczynnika. Kwasowość lub zasadowość odczynu jest wyznaczana na podstawie różnicy potencjałów elektrod. Następnie za pomocą anteny RFID wynik będzie odczytywany przez pacjenta lub personel medyczny. To oznacza, że plastra nie trzeba będzie ściągać.