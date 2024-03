Do twojego pokoju hotelowego wchodził kto chciał przez całe wakacje. I to nie wina gospodarzy

Jeżeli ktoś niedawno spał w hotelu, z którego kojarzy z jakiegoś powodu nazwę Saflok, to prawdopodobnie dlatego, że widział ją na zamku bądź klamce do drzwi w jednym z hoteli. To jeden z wiodących dostawców zamków wykorzystujących technologię RFID. Czyli tych takich, które się otwierają po zbliżeniu stosownej karty. Za zamki Saflok odpowiada firma Dormkaba, która cieszy się sukcesami w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.