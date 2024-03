Xbox udostępnia swoje tajemnice. Chodzi o to, by wszyscy mogli grać

Microsoft zdecydował się połączyć wszystkie swoje technologie, bazy wiedzy, wdrożone wewnętrznie praktyki, wyniki doświadczeń i wszystko co tylko ma do zaoferowania w temacie inkluzywności w grach i udostępnił to nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym twórcom gier w formie Gaming for Everyone Product Inclusion Framework. Ta połączona baza wiedzy i technologii zaczęła być budowana w 2015 r., a od 2019 r. jest wykorzystywana wewnętrznie przez wszystkie studia deweloperskie Microsoftu a także przez dział inżynieryjny samego Xboxa.