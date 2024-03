Hitowa gra wlatuje na smartfony. Sprawdź, czy telefon sobie z nią poradzi

Jeśli chodzi o grę, to do dyspozycji otrzymujemy kultowe mapy typu Verdansk oraz Rebirth Island. Konsolowi i komputerowi gracze Call of Duty Warzone i Modern Warfare III mogą przenieść zawartość nabytą w "oryginalnych" produkcjach do Call of Duty Warzone Mobile (i na odwrót). Wystarczy, że zalogujemy się do tego samego konta Activision.