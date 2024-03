Producenci telefonów z Androidem się poddali. Google triumfuje

Zdjęcia to jedna z najważniejszych funkcji smartfonach i nawet nie zapraszam do dyskusji. Telefony zastąpiły nam aparaty, a dzięki coraz większym możliwościom stały się również narzędziami do prostego retuszu zdjęć. Aplikacje do przeglądanie fotografii można podzielić na dwie grupy - jedna to Zdjęcia Google, której używają praktycznie wszyscy oraz aplikacje producentów, które są domyślnymi przeglądarkami grafik na poszczególnych urządzeniach.