Tak prezentuje się Fujifilm X100VI. Oto następca fotograficznego króla TikToka

Czy Fujifilm X100VI powtórzy sukces poprzednika? Sporo wyższa cena może nieco ugasić apetyty części osób. Z drugiej strony, aparat będzie produkowany w Chinach, a nie w Japonii, jak do tej pory. To może sprawić, że wzrośnie jego dostępność, a co za tym idzie, także nieco spadnie unikatowość tego modelu. To jak, kupujecie? Ja poczekam na egzemplarz do testów.