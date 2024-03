Afera Sweet Baby Inc. O co chodzi w krucjacie firmy promującej mniejszości?

Sweet Baby współpracowało także przy gniotach, co by wskazać Suicide Squad: Kill the Justice League, Dungeons & Dragons: Dark Alliance czy Gotham Knights. Mamy więc do czynienia z szerokim spektrum gier o różnej jakości, gdzie narracja to tylko jeden z wielu elementów składających się na ogólną ocenę produktu. Bojkotowanie każdej gry za konsultacje ze Sweet Baby wydaje się więc równe zasadne, co bojkotowanie autora listy za nawoływanie do nienawiści.