Zalety wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami i planowaniu zadań

Bitrix24 to serwis dostarczany przez Bitrix24, Ltd. z siedzibą na Cyprze. To bezpłatna (w podstawowej wersji) platforma do pracy zdalnej, która oferuje aplikacje desktopowe i mobilne do komunikacji, współpracy i zarządzania. Z Bitrix24 można tworzyć i zarządzać projektami, zespołami, zadaniami, CRM, stronami internetowymi, sklepami online i więcej. Platforma ta jest zintegrowana z wieloma popularnymi usługami i aplikacjami, w tym od firm Google, Microsoft, Zoom, Slack, Mailchimp i innych. Trudno też określić tę platformę jako niszową. Bitrix24 jest używany przez ponad 12 mln użytkowników na całym świecie.