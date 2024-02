Czy świat potrzebuje laptopów z przeźroczystymi wyświetlaczami?

Niestety powyższe zdjęcia to jedyne, co udało się zdobyć wspomnianej redakcji, a także informacja, że komputer ma pracować pod kontrolą Windowsa 11. Nie jest znana specyfikacja, sugerowana cena czy spodziewana data premiery. Jest całkiem prawdopodobne, że to produkt koncepcyjny, który nigdy nie wejdzie w fazę masowej produkcji. Choć również i tu trudno cokolwiek zakładać, Lenovo bowiem nie boi się eksperymentować i testować na klientach swoich pomysłów na innowacje. Ten wydaje się bardziej nastawiony na estetykę niż cokolwiek innego, więc zapewne dopłata do takiego wyświetlacza będzie wysoka.