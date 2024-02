Irytująca awaria Facebooka. Jest problem z czatami z Messengera

W ubiegłym tygodniu użytkownicy Facebooka w wersji przeglądarkowej mieli do czynienia z bardzo irytującym błędem, który praktycznie uniemożliwiał korzystanie z Messengera. Popularny w Polsce komunikator samoistnie przewijał historię czatów do tyłu. Tym razem co prawda nie spotykamy się z aż tak poważnym błędem, który uniemożliwia korzystanie z komunikatora, natomiast jest inny, również denerwujący.