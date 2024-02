Czołgi z fotowoltaiką, wiatraki na lotniskowcach. Wojsko ma być zielone i nie chodzi tu o dobro planety

W raporcie podkreślono, że sprzęt, który trafi do armii do 2030 r. może być w użyciu nawet do 2080 r. To oznacza, że w praktyce wojsko przez ten czas nie będzie mogło odejść od paliw kopalnych, które będą napędzać kosztowny i funkcjonalny sprzęt. Dla środowiska to kiepska wiadomość. Według szacunków z 2022 r. armia na świecie odpowiada za 5,5 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych.