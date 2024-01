Samoloty Concorde obsługujące swego czasu połączenia lotnicze z Paryża i Londynu do Nowego Jorku właśnie z powodu wytwarzanego hałasu nie wykorzystywały w pełni swoich możliwości na całej trasie. Rozwijały prędkość naddźwiękową dopiero po znalezieniu się nad Oceanem Atlantyckim. Chodziło o to, by huk związany z przekroczeniem bariery dźwięku nie był słyszalny na lądzie, co mogłoby niepokoić mieszkańców zachodniej Francji i Wielkiej Brytanii.