Nowości w ofercie Xiaomi. Podano ceny smartwatcha i słuchawek. Będziecie zadowoleni

Jeśli chodzi zaś o Redmi Buds 5, to tańszy model różni się przede wszystkim brakiem obecności kodeka LDAC. Nie brakuje tu jednak funkcji ANC z wygłuszaniem otoczenia do 46 dB oraz trybu przezroczystości. Czas pracy na jednym ładowaniu słuchawek to maksymalnie 10 godzin bez ANC, ale z etui czas można wydłużyć do 40 godzin. Tańszy model to koszt 40 euro (ok. 175 zł).