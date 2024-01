W końcu będziesz mógł kupić sobie Rolexa. Pokaże nie tylko godzinę

Początkowo nie było wiadomo, co taka współpraca może wnieść, ale wiele osób sugerowało, że nowy model ma cechować się wzornictwem rodem z Rolexa, na co wskazywała emotka korony oraz tag #LuxuryWatchDesign. Korona to znak rozpoznawczy tej szwajcarskiej marki, która zajmuje się tworzeniem luksusowych zegarków. Finalnie do sieci wyciekła grafika przedstawiająca smartfona z serii Realme 12 Pro obok zegarka firmy Rolex, które są bardzo zbliżone wyglądem.