Takiego roku jeszcze nie było. NASA potwierdza najgorsze prognozy

W 2023 r. średnia globalna temperatura powietrza wyniosła 14,98 st. C. i była wyższa o 0,17 st. od rekordowej wartości z 2016 roku. Ubiegły rok był cieplejszy o 0,6 st. C od średniej z lat 1991-2020 oraz o 1,48 st. powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej (1850-1900). Co więcej: pierwszy raz w historii obserwacji mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy każdego dnia w roku średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła o jeden stopień średnią z lat 1850-1900.