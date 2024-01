JBL wymyślił na nowo etui na słuchawki. Dziwne, że nikt wcześniej na to nie wpadł

Przedstawione zostały trzy warianty słuchawek: Live Buds 3, Live Beam 3 i Live Flex 3 - które są odporne na kurz i wodę, z klasą szczelności na poziomie IP55 lub IP54. Posiadają one futerał do ładowania wyposażony w dotykowy wyświetlacz o wielkości 1,45 cala podobny do tego znalezionego w modelu JBL Tour Pro 2, co umożliwia użytkownikom obsługę połączeń, wiadomości tekstowych, muzyki oraz powiadomień z mediów społecznościowych bez konieczności korzystania z telefonu.