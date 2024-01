Sony ulepsza pada do PS5. Nowa wersja z ważną poprawką

Niemniej jednak w opisie znalazł się jeden punkt wyróżniający nową wersję – chodzi o maksymalnie 12 godzin pracy na jednym ładowaniu. Obecny model DualSense trzyma na baterii ok. 6-8 godzin (choć to zależy w głównej mierze od tego, w co gramy – czas może być trochę dłuższy), więc mowa tu o możliwości działania nawet dwa razy dłużej, co robi wrażenie. Co ciekawe, w ofercie BestBuy była informacja, że nowy model ma ważyć 280 g, natomiast gdy tylko zrobiło się głośno o aukcji, sklep usunął ją z sieci.