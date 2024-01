Oto tajny komputer, który skrócił wojnę. Brytyjczycy pokazali zdjęcia

Colossus otrzymywał zaszyfrowane wiadomości w postaci taśmy papierowej, na której były zapisane znaki binarne. Taśma ta była umieszczana na specjalnym mechanizmie, który nazywano łóżkiem. Łóżko to przesuwało taśmę preforowaną z prędkością około 40 km/h i umożliwiało wprowadzanie danych z prędkością do 5000 znaków na sekundę. Odczyt znaków następował za pomocą światła i fotokomórek. Następnie znaki te były przesyłane do obwodów Colossusa, gdzie były analizowane i porównywane z możliwymi kodami Lorenza. Wynik tej analizy był wyświetlany na panelu z lampkami lub drukowany na maszynie do pisania.