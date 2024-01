Baterie z ziemi i bakterii już działają. Oto przyszłość energetyki

Nowe ogniwo paliwowe opracowali naukowcy z Northwestern University. Technologia zasilana jest całkowicie z gleby przez mikroby w niej żyjące i może dostarczać energię do przeróżnych urządzeń. Może to potencjalnie zapewnić alternatywę dla baterii, które zawierają toksyczne, łatwopalne chemikalia przedostające się do ziemi i przyczyniają się do stale rosnącego problemu odpadów elektronicznych.