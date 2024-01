AMD zrobi ci tanie granie. Premiera Radeon RX 7600 XT i Ryzen 8000G

Największą zmianą jest jednak tu pamięć. Chodzi o to, że AMD Radeon RX 7600 XT ma na pokładzie nie 8 GB VRAM jak podstawowy model, tylko aż 16 GB GDDR6 18 Gb/s. Dwukrotnie większa ilość pamięci wideo przekłada się przede wszystkim na grę w wyższych rozdzielczościach typu 1440p, gdzie nowoczesne gry typu Hogwart’s Legacy czy The Last of Us Part 1 na najwyższych detalach graficznych potrafią wciągać grubo ponad 8 GB pamięci wideo. Niewystarczająca pamięć prowadzi m.in. do bardzo wolnego ładowania się tekstur.