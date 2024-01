Siedziałem w samochodzie od Sony i Hondy. To auto, którym można sterować padem od konsoli

Pamiętacie Afeelę? Nikt jej do tej pory nie kupił, bo samochód nie pojawił się w sprzedaży. Nie pojawi się też i w tym roku - choć prototyp doczekał się już wizualnego liftingu. Czy to kolejny produkt typu vaporware, do mydlenia oczu akcjonariuszom i z którego potem niewiele wynika? Podobno nie: bo choć prace nad pojazdem zupełnie nowej generacji nadal trwają, to ponoć jest już bliżej niż dalej.