Nowoczesne, podłączone do Internetu samochody wykorzystują wszystkie możliwe środki, by szpiegować swojego użytkownika i zbierać o nim dane. Jak wykazało badanie Mozilli, wykorzystywane są mikrofony, kamery, samochody nawet pobierają dane z podłączanych do nich telefonów komórkowych użytkowników - niektóre aplikacje producentów samochodów do obsługi tychże pojazdów pobierały i wysyłały nawet historię przeglądania Internetu. Mozilla nie ma na to dowodów, ale spekuluje, że tego typu dane są akurat dla producentów bezwartościowe, więc prawdopodobnie sprzedają je innym firmom.