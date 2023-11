Żabka Jush! znika z Katowic i innych miast, a ja jestem załamany

Gdy kupowałem produkty za pośrednictwem usługi Jush!, część cen była porównywalna z tymi dla Biedronki czy Lidla. Co więcej, dzięki promocji wiele towarów nabywałem odczuwalnie taniej niż w marketach. Tyczyło się to zwłaszcza napojów, przekąsek oraz gotowych dań. Do tego dochodziła darmowa dostawa powyżej niewygórowanej łącznej kwoty zakupów, a także kupony rabatowe -10, -15 i -20 proc. przybliżające ceny koszyka do cen charakterystycznych dla marketów.