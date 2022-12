Jak donosi portal wiadomościhandlowe.pl, koncept Żabki Drive jest już na zaawansowanym etapie wdrażania. Pierwszy obiekt zlokalizowany jest w Zduńskiej Woli, zaraz przy wjeździe do miasta w kierunku Sieradza. Sklep dopiero był w budowie, teraz zaś serwis dotarł do grafik koncepcyjnych pokazujących ideę stojącą za Żabka Drive. Materiały potwierdzają tylko to, co każdy mógł sobie wyobrazić.